“Svuota tutto”: torna la giornata di raccolta straordinaria di ingombranti ed elettrodomestici

Gavorrano (Grosseto). Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Gavorrano lo “Svuota tutto”, l’iniziativa di raccolta straordinaria che l’amministrazione comunale promuove in collaborazione con Sei Toscana per facilitare il corretto conferimento di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici da parte di privati cittadini.

Sabato 9 maggio, in piazza Togliatti a Bagno di Gavorrano, sarà allestita una stazione ecologica itinerante per le utenze domestiche Tari del Comune di Gavorrano, che potranno conferire gratuitamente mobili, elettrodomestici non funzionanti e altre tipologie di rifiuti che non devono e non possono essere conferite al cassonetto stradale.

“Mettiamo nuovamente a disposizione dei nostri concittadini un servizio utile, veloce e comodo per disfarsi correttamente di alcune tipologie di rifiuto che non devono essere conferite nei cassonetti – dichiarano il sindaco Stefania Ulivieri e l’assessore al ciclo dei rifiuti Simon Brunetti –. Un’iniziativa che speriamo possa servire a limitare il fenomeno degli abbandoni sul territorio. Invitiamo tutti a partecipare e, al contempo, ricordiamo che è sempre a disposizione dei cittadini anche il centro di raccolta nella zona industriale di Caldana”.

È possibile, quindi, smaltire mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, yv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio. La postazione sarà attiva la mattina dalle 9.00 alle 13.00. Per accedere al servizio occorrerà presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Si ricorda che il servizio è dedicato esclusivamente alle utenze domestiche (no ditte, no aziende).

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.seitoscana.it.