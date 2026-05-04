Iavarone ufficializzato capogruppo de “L’Alternativa”: “Continuità e rilancio nell’opposizione”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si apre una nuova fase politica per la lista civica “L’Alternativa” nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

Nella seduta del 30 aprile è stata infatti ufficializzata la nomina di Aldo Iavarone a capogruppo, in sostituzione della dottoressa Ianetta Giannotti.

“Un avvicendamento tutt’altro che improvvisato, ma frutto di una scelta condivisa e programmata all’interno del gruppo consiliare, che punta a rafforzare l’azione politica dell’opposizione nei prossimi mesi – si legge in una nota della lista civica -. La staffetta tra Giannotti e Iavarone viene letta come un passaggio nel segno della continuità, ma anche come un tentativo di imprimere nuovo slancio all’attività consiliare. Nel suo primo intervento dopo la nomina, Iavarone ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto finora: ‘Aver ricevuto l’incarico di capogruppo de ‘L’Alternativa’ mi inorgoglisce e voglio ringraziare la dottoressa Giannotti per quanto fatto in questi anni’. Un riconoscimento che evidenzia la volontà di mantenere saldo il rapporto politico e umano all’interno della lista, al di là dei ruoli formali”.

Il nuovo capogruppo

Figura storica della politica castiglionese, Iavarone porta con sé un bagaglio amministrativo significativo. Il suo impegno risale al 2001, quando fu tra i protagonisti della stagione politica che portò all’elezione di un sindaco espressione civica, segnando una discontinuità rispetto agli equilibri tradizionali del territorio. Un passaggio che, ancora oggi, viene ricordato come uno dei momenti più rilevanti nella recente storia amministrativa locale.

Dal 2001 al 2011 Iavarone ha ricoperto il ruolo di assessore, contribuendo direttamente alla gestione della macchina comunale in una fase di trasformazione per il territorio. Dopo una pausa dall’attività amministrativa, è tornato in campo nel 2022, risultando il primo degli eletti tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale. Un risultato che ne ha consolidato il peso politico e la credibilità all’interno della lista.

“La sua nomina a capogruppo arriva in un momento in cui il ruolo delle minoranze assume un’importanza crescente nel dibattito politico locale. ‘L’Alternativa’ è chiamata infatti a svolgere una funzione di controllo e proposta nei confronti dell’amministrazione, cercando al tempo stesso di interpretare le istanze di una parte dell’elettorato che chiede maggiore attenzione su temi amministrativi e sviluppo del territorio – termina il comunicato – In questo contesto, la scelta di affidare la guida del gruppo a una figura esperta come Iavarone appare come una mossa volta a rafforzare la capacità di incidere nel confronto consiliare. Allo stesso tempo, la permanenza attiva della dottoressa Giannotti garantisce continuità e competenze maturate negli anni di attività istituzionale. La sfida, ora, sarà quella di tradurre questo equilibrio interno in un’azione politica efficace, capace di coniugare esperienza e rinnovamento. Con l’obiettivo dichiarato di consolidare il ruolo de ‘L’Alternativa’ come punto di riferimento dell’opposizione a Castiglione della Pescaia e di contribuire in modo concreto al dibattito politico e amministrativo della comunità”.