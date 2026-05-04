“Lettere a Francesca”: alla Biblioteca della Ghisa un incontro dedicato ad Enzo Tortora

Follonica (Grosseto). Sabato 9 maggio, alle 17, nella Biblioteca della Ghisa di Follonica, la Commissione pari opportunità del Comune invita alla presentazione del libro “Lettere a Francesca”: si tratta di un appuntamento importante dedicato a Enzo Tortora, attraverso la partecipazione di Francesca Scopelliti, giornalista e compagna di vita di Tortora, che dialogherà con il pubblico ripercorrendo una delle vicende più emblematiche della storia giudiziaria italiana.

Attraverso le lettere scritte durante il periodo della detenzione, emergerà un racconto intimo e profondo che testimonia il dramma umano, la dignità e la forza di un uomo simbolo della lotta per la giustizia e i diritti. L’appuntamento sarà una occasione per ascoltare Francesca Scopelliti e riflettere insieme su giustizia, diritti e memoria, attraverso una testimonianza intensa e profondamente attuale.