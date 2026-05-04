Via libera alla variazione di bilancio: ecco gli investimenti previsti

Orbetello (Grosseto). «Il Consiglio comunale di Orbetello ha approvato, nei giorni scorsi, il consuntivo di bilancio 2025, liberando delle somme che abbiamo scelto di stanziare per incrementare gli interventi sul territorio tra decoro urbano, eventi e opere pubbliche»: a farlo sapere è il sindaco lagunare, Andrea Casamenti, che annuncia l’approvazione dell’ultima variazione di bilancio da 4 milioni e 700mila euro di maggiori risorse economiche.

«Tra gli investimenti – specifica il sindaco – abbiamo il finanziamento del nuovo giardino della scuola elementare di Neghelli, per cui sono stati stanziati 120mila euro, e 365mila euro per un nuovo intervento all’interno del palazzetto dello sport, così come deciso lo scorso anno. Mezzo milione di euro è previsto per la realizzazione dell’importantissimo collegamento tra Case Brancazzi e Albinia, che prevede una doppia corsia di marcia, pista ciclabile, pista pedonale e marciapiede illuminato, un intervento sul quale abbiamo lavorato a lungo e fortemente richiesto dalle famiglie residenti appunto a Case Brancazzi».

«Ci sono poi – dichiara ancora Casamenti – le somme legate al mondo dello sport, circa 190mila euro che saranno stanziati per potenziare l’attività delle associazioni e per sostenere maggiormente le manifestazioni sportive. Investimenti importanti anche nell’ambito della cultura e del turismo, tra cui il finanziamento di eventi importanti che saranno organizzati sia direttamente dall’amministrazione comunale, sia attraverso i contributi alle Pro Loco e alle associazioni locali che operano in tali settori».

«Circa un milione e 200mila euro va al rifacimento delle strade di competenza comunale – aggiunge il primo cittadino – e nuova segnaletica, dedicandoci in particolar modo al quartiere Neghelli, per la cui viabilità è previsto un’importante piano di riqualificazione. In merito al decoro urbano, circa 115mila euro sono stati investiti per il nuovo servizio di pulizia dedicato esclusivamente a parchi e giardini e altre somme andranno a potenziare la cura del verde pubblico. 70mila euro di soldi del Comune vanno poi a integrare le cifre stanziate dalla Regione per il contributo dedicato ai canoni di locazione, un sostegno che, da parte nostra, ci sembrava doveroso garantire alle famiglie».

«Siamo molto soddisfatti – conclude Casamenti – per aver raggiunto questo risultato ed essere in grado di dare il via a numerosi interventi che andranno a incidere positivamente sulla vita dei cittadini e della comunità in senso più ampio. La nostra amministrazione prosegue nel suo percorso compatta e unita, lavorando a obiettivi concreti che riusciamo a centrare grazie all’impegno di tutti nel garantire la massima operatività».