Guasto alle linee telefoniche: non attivi il numero verde e il centralino di Sei Toscana

Grosseto. Sei Toscana comunica che, a causa di un guasto generalizzato non imputabile all’azienda, risultano temporaneamente interrotte le linee telefoniche.
Al momento, risultano pertanto non attivi il numero verde e il centralino.
A quanto si apprende, sono in corso gli interventi di riparazione.
Nel chiedere scusa per il disagio, per quanto in alcun modo dipendente dalla propria volontà, Sei Toscana si impegna a dare tempestiva comunicazione ai cittadini, attraverso il proprio sito internet www.seitoscana.it, dell’avvenuto ripristino.