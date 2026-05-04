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Guasto alle linee telefoniche: non attivi il numero verde e il centralino di Sei Toscana

A quanto si apprende, sono in corso gli interventi di riparazione

di Redazione
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Grosseto. Sei Toscana comunica che, a causa di un guasto generalizzato non imputabile all’azienda, risultano temporaneamente interrotte le linee telefoniche.

Al momento, risultano pertanto non attivi il numero verde e il centralino.

A quanto si apprende, sono in corso gli interventi di riparazione.

Nel chiedere scusa per il disagio, per quanto in alcun modo dipendente dalla propria volontà, Sei Toscana si impegna a dare tempestiva comunicazione ai cittadini, attraverso il proprio sito internet www.seitoscana.it, dell’avvenuto ripristino.

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