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Incidente sull’Aurelia: auto sbanda ed esce di strada

di Redazione
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Grosseto. Nella primo pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato lungo l’Aurelia, in direzione nord, al km 193+900, in prossimità dell’uscita per Braccagni.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo il solo conducente, ha sbandato più volte finendo fuori dalla sede stradale.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Sul posto ,presenti anche la Polizia Stradale, per i rilievi del caso, e i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente per le cure mediche.

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