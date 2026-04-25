Incidente sull’Aurelia: auto sbanda ed esce di strada

Grosseto. Nella primo pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato lungo l’Aurelia, in direzione nord, al km 193+900, in prossimità dell’uscita per Braccagni.
Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo il solo conducente, ha sbandato più volte finendo fuori dalla sede stradale.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.
Sul posto ,presenti anche la Polizia Stradale, per i rilievi del caso, e i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente per le cure mediche.