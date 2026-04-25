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Consorzio della laguna: il Ministero dell’ambiente ratifica lo statuto

La soddisfazione del sindaco Casamenti

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Dopo l’accordo, alcuni mesi fa, sulle quote di gestione che spetteranno agli Enti che fanno parte del Consorzio della laguna di Orbetello e dell’impianto globale del nuovo statut, il Ministero dell’ambiente ha ratificato lo statuto del Consorzio, che ora è operativo.

“Sono molto soddisfatti – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamentiche l’accordo raggiunto sia stato ratificato dal Ministero. La fissazione delle quote, ricordo, è quella molto vicino alla proposta che ho formulato in qualità di sindaco e che assegna il 47% delle quote al Ministero, il 35% alla Regione Toscana, il 12% al Comune di Orbetello, il 5% alla Provincia di Grosseto e l’1% al Comune di Monte Argentario.  Ratificato lo statuto, il Ministro, di concerto con la Regione Toscana, sentiti i Comuni e la Provincia consorziati, dovrà provvedere su una terna di candidati alla nomina dell’amministratore unico. Mi auguro che la nomina avvenga nel più breve tempo possibile in modo da rendere il Consorzio operativo.

Il sindaco Andrea Casamenti ha anche incontrato in Comune il nuovo assessore regionale toscano all’ambiente David Barontini.

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