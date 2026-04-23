“Lirica in Piazza”: svelati i titoli dell’edizione 2026

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima annuncia il programma ufficiale della 39ª edizione di “Lirica in Piazza”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Tre serate dedicate ai grandi capolavori dell’opera italiana, nella suggestiva cornice del sagrato della cattedrale di San Cerbone: il 3 agosto andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi; il 4 agosto La Bohème di Giacomo Puccini, il 5 agosto Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

La macchina organizzativa è al lavoro per definire i dettagli con l’obiettivo di regalare al pubblico di appassionati un’altra edizione da incorniciare. Nel frattempo, è iniziata la vendita on line dei biglietti su TicketOne.

La rassegna “Lirica in Piazza” è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini, la supervisione alla regia di Katia Ricciarelli e la produzione esecutiva curata da Rti “Musicainsieme e Bucaneve“. Ogni sera artisti di livello internazionale daranno vita alle opere, accompagnati dall’Orchestra internazionale della Campania, composta da oltre 50 elementi.

“‘Lirica in Piazza’ richiama un pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – confermandosi un appuntamento di grande prestigio per la nostra città. La novità di quest’anno è rappresentata da un ciclo di incontri, in programma nel mese di luglio, pensati come momenti introduttivi e divulgativi dedicati alle opere che andranno in scena ad agosto. Un’iniziativa importante per preparare il pubblico, coinvolgere sempre di più la comunità locale e avvicinare anche i neofiti al mondo della lirica”.

“‘Lirica in Piazza’ rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale estivo, capace di coniugare qualità artistica e forte identità territoriale – dichiara il maestro Leonardo Quadrini, direttore artistico della rassegna –. Il cartellone proposto si fonda su tre opere di straordinaria forza espressiva, tra le più amate dal pubblico, che permettono di offrire un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Parallelamente, il percorso di avvicinamento alla lirica nel mese di luglio nasce con l’obiettivo di rendere l’opera sempre più accessibile, accompagnando lo spettatore in un viaggio di scoperta e approfondimento che arricchisce la fruizione degli spettacoli”.

La prevendita dei biglietti è attiva a partire dal 23 aprile sul circuito TicketOne.

Informazioni:

Biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza/