Libri, animazione per bambini e musica: continua il Festival Resistente

Grosseto. Un’altra giornata al Bastione Molino a Vento di Grosseto per la XXVIII edizione del Festival Resistente.

Domani, venerdì 24 aprile si inizia alle 16 con un appuntamento dedicato ai più piccoli: “Stampe resistenti”, un laboratorio creativo di stampa a cura di Eleonora Buffa e Anita Guerrieri.

Alle 17 secondo incontro per “Mappare la Resistenza” a cura di Isgrec, in collaborazione con Anpi di Massa Marittima e con il contributo del Cesvot, che vedrà la presentazione del libro “Partigiano portami via. Memorie di Resistenza nelle Colline Metallifere” di Cesare Lipparini. Ne pareranno Nadia Pagni, Romina Zago, Maurizio Lipparini con Ilaria Cansella, di Isgrec.

A diciotto anni, Cesare Lipparini scelse di non obbedire. Di fronte alla violenza, alla prevaricazione e alla dittatura, decise di andare “alla macchia” e diventare partigiano. Questo libro raccoglie le sue memorie: il racconto di un ragazzo che si è trasformato in testimone di un tempo drammatico, attraversato dalla paura e dal coraggio, dalla perdita e dalla solidarietà.

Leggere queste pagine significa incontrare la Resistenza non come un concetto astratto, ma come un mosaico di scelte individuali, atti quotidiani e piccoli gesti di eroismo che hanno salvato vite e dignità.

Dopo aperitivo e cena nel verde delle Mura, tanta musica a partire dalle 21.30. Il Trio libero porta sul palco del Festival Resistente energia pura e passione per celebrare il cuore pulsante della musica popolare italiana unendo melodie antiche con sonorità moderne. Il trio è formato da due elementi dei Matti delle Giuncaie, Lapo Marliani, chitarra e voce, e Francesco Ceri, mandolino e voce, accompagnati da Guglielmo Eboli alle percussioni. Un mix di musica che spazia dalla pizzica salentina ai classici di Vinicio Capossela e Manu Chao, in un concerto che farà ballare e scoprire l’anima più autentica della musica.

E subito dopo Matteo Crea live show. Lo spettacolo dal vivo di Matteo Crea (nella foto) – all’anagrafe Matteo Creatini, uno dei protagonisti del film “Margini” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti – è unico nel suo genere: un’ora e mezza di teatro, canzone, satira, monologhi e tanto, tanto groove. Accompagnato da una live band esplosiva l’attore e cantautore si esibisce portando il suo nuovo album ed uno spettacolo teatrale inedito che racconta la rabbia, la disillusione e le aspirazioni della propria generazione, quella nata tra gli anni ’90 ed i primi del 2000.

In chiusura dj set

Informazioni: www.festivalresistente.it – Ingresso libero – Cell. 353.4593557

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente Aps e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con Anpi, Isgrec, Unicoop Etruria, associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, Cgil, Humanitas, Clan, Mdm Mediateca digitale della Maremma, Unipol Assicurazioni. Partecipano inoltre Legambiente, Coordinamento Libera Grosseto, libreria QB, Libreria delle Ragazze – Raccontincontri, Coordinamento Pace Grosseto, Oga – Officina Giovani Antifascisti.