Inaugurato un nuovo defibrillatore in paese: si trova nella struttura sportiva polivalente

Montieri (Grosseto). Un nuovo presidio salvavita per la comunità di Montieri. È stato inaugurato oggi, 22 aprile, il defibrillatore Dae installato presso la struttura sportiva polivalente coperta, punto di riferimento per le attività sportive e sociali del territorio.

L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo dello Spi Cgil Toscana. Promossa a livello locale dallo Spi Cgil Grosseto, conferma il proprio impegno nella promozione della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici, rafforzando al tempo stesso la cultura della prevenzione.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcune classi scolastiche, insieme a insegnanti e rappresentanti locali e provinciali dello Spi Cgil, a testimonianza dell’importanza di diffondere consapevolezza e attenzione alla salute fin dalle giovani generazioni.

«L’installazione di questo defibrillatore rappresenta un gesto concreto di attenzione verso la comunità e la salute delle persone – dichiarano congiuntamente Cristiana Duetti, segretaria organizzativa dello Spi Cgil Grosseto, ed Erio Giovannelli, segretario generale dello Spi Cgil di Grosseto –. Come Spi Cgil crediamo fortemente nella prevenzione e nella diffusione di strumenti salvavita nei luoghi pubblici, soprattutto quelli più frequentati. Investire in sicurezza significa anche promuovere una cultura della responsabilità collettiva, che parte dai territori e coinvolge tutte le generazioni, come dimostra la presenza delle scuole a questa iniziativa».

«È fondamentale che questi presìdi siano presenti anche nei centri più piccoli e periferici come Montieri – aggiunge Stefano Vermigli, segretario della Lega Spi Cgil di Massa Marittima – perché garantiscono un intervento tempestivo in situazioni di emergenza, riducendo le distanze e aumentando le possibilità di salvare vite».

«Questo è l’ottavo defibrillatore installato sul nostro territorio, dopo aver dotato tutti i centri urbani e alcune aree rurali più lontane – sottolinea il sindaco Nicola Verruzzi –. Si tratta di una rete capillare di dispositivi che rafforza la sicurezza della comunità. Quello di oggi è particolarmente importante perché nasce dalla collaborazione con lo Spi Cgil, che ringraziamo come le scuole e i bambini che hanno partecipato. L’installazione è avvenuta in un’area sportiva centrale per il nostro territorio, una struttura che ospita numerose discipline e attività. Cittadine e cittadini hanno così a disposizione un presidio fondamentale. Molto significativa anche la presenza delle classi scolastiche, degli insegnanti e dei rappresentanti dello Spi Cgil, sia locali che provinciali: è stata davvero una bella mattinata di partecipazione e condivisione».