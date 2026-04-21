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Sovranità digitale e futuro del web: se ne parla in un convegno di Fratelli d’Italia

L'iniziativa è in programma venerdì 24 aprile

di Redazione
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Grosseto. Il futuro dell’Europa passa attraverso la rete, ma quale sarà il peso dell’Italia nelle nuove sfide tecnologiche? Per rispondere a questa domanda e analizzare le conseguenze del nuovo assetto normativo europeo, il circolo “Mirco Butelli” di Fratelli d’Italia Grosseto ha organizzato un momento di approfondimento dal titolo: “Oltre i confini del web: come il Digital Networks Act cambierà il nostro domani”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile, alle 18, all’agriturismo Giuncola & Granaiolo a Rispescia ed è aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro

Al centro del dibattito ci sarà il Digital Networks Act (Dna), il pacchetto legislativo europeo che mira a rivoluzionare le infrastrutture di comunicazione. L’obiettivo della serata è sviscerare come queste norme influenzeranno la vita dei cittadini e l’operatività delle imprese, ponendo l’accento sulla necessità di una “sovranità digitale” che protegga il sistema Paese. Saranno presenti: l’europarlamentare Francesco Torselli, Giuseppe Milanese e Giacomo Picchi, i parlamentari grossetani Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, il consigliere regionale Luca Minucci, assieme ai vertici locali del partito.

«Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento perché il tema della rete non è più solo una questione tecnica, ma una sfida di civiltà e di libertà – dichiara Luca Vitale, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Grosseto –. Con il Digital Networks Act l’Europa prova a darsi regole nuove, ma è fondamentale che l’Italia giochi un ruolo da protagonista e non da spettatrice. Dobbiamo riappropriarci della nostra sovranità digitale per garantire che i dati e le infrastrutture dei nostri cittadini e delle nostre aziende siano protetti e valorizzati. Invito tutta la cittadinanza, le imprese e i professionisti del settore a partecipare a questa tavola rotonda: confrontarsi oggi su questi temi significa non farsi trovare impreparati di fronte al domani».

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