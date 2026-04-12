Temporali forti: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Grosseto. Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio.
Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e nelle zone limitrofe.
La sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani, in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese
Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo