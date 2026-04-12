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Temporali forti: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Le previsioni pr lunedì 13 aprile

di Redazione
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Grosseto. Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio.

Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e nelle zone limitrofe.

La sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani, in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese

Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

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