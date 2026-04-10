Rafforzate le misure di sicurezza sul territorio: Prefettura e Forze dell’Ordine intensificano controlli

Grosseto. A seguito del grave episodio criminoso verificatosi nel Comune di Capalbio nella notte tra il 13 e il 14 marzo scorso, si è svolta recentemente in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per un esame congiunto della situazione e per l’individuazione di ulteriori misure di prevenzione e controllo del territorio.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, il sindaco di Capalbio e il vicepresidente della Provincia, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento interistituzionale e fornire una risposta efficace agli episodi registrati.

“Nel corso della riunione è stata condivisa una valutazione complessiva del contesto territoriale, la quale, pur non evidenziando un incremento generalizzato dei fenomeni delittuosi, ha mostrato specifiche criticità legate soprattutto alla conformazione del territorio e alla presenza diffusa di abitazioni isolate, legate alla significativa incidenza di seconde case – si legge in una nota della Prefettura -. In tale quadro, è stato ribadito il massimo impegno delle Forze di polizia nel proseguire e intensificare le attività in corso, nonché nel potenziare i servizi di controllo del territorio attraverso dispositivi straordinari, anche in occasione dei prossimi periodi festivi di maggiore afflusso turistico. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al rafforzamento delle azioni di prevenzione, anche mediante campagne informative rivolte ai cittadini e ai proprietari di immobili, finalizzate all’adozione di comportamenti utili a ridurre i rischi di intrusioni e contribuendo ad arginare possibili propositi delittuosi”.

“Esprimo particolare riconoscenza al Prefetto per aver voluto organizzare prontamente un Comitato provinciale per. l’ordine e sicurezza pubblica dal soddisfacente esito – sottolinea il Ssndaco di Capalbio, Gianfranco Chelini –; la Polizia Locale del Comune di Capalbio garantisce la massima disponibilità al complesso delle Forze dell’Ordine nel pieno spirito di cooperazione istituzionale necessario per delimitare fenomeni che possano minare le fondamenta dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

È stata infatti condivisa l’esigenza di consolidare la collaborazione tra istituzioni e comunità locale, attraverso iniziative di comunicazione coordinate e momenti di confronto diretto.

Come riportato dallo stesso Prefetto Berardino, “la Prefettura continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, assicurando il costante raccordo tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di garantire sempre più elevati livelli di sicurezza e tutela del territorio”.