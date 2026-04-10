“L’eredità svelata”: ecco la prima asta monografica dedicata a Nilo Bacherini

Grosseto. Un evento d’arte unico nel suo genere si prepara ad aprire le porte del collezionismo e della memoria culturale maremmana.

Sabato 11 marzo, dalle 16.30 alle 19.00, la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto ospiterà “L’eredità svelata”, la prima asta monografica dedicata al maestro Nilo Bacherini, con una selezione di tredici opere scelte che ripercorrono le tappe salienti del suo straordinario percorso artistico.

L’appuntamento non rappresenta soltanto un momento commerciale, ma un evento storico per la critica d’arte e per il collezionismo italiano. Per la prima volta, una selezione curata di opere di Bacherini – il “Maestro della Maremma” – viene proposta al pubblico in un’asta interamente dedicata alla sua figura e alla sua eredità artistica. A pochi anni dalla sua scomparsa, questa vendita costituisce un’occasione irripetibile per acquisire frammenti fondamentali di un linguaggio pittorico che ha contribuito a definire l’identità visiva del Novecento toscano.

Quali le tematiche affrontate? La natura come mito: i paesaggi metafisici e le figure animali che hanno reso Bacherini il “cantore di una Maremma sospesa tra sogno e realtà”, dichiara Bruno Bacherini. L’umano e il divino: il suo realismo lirico, che ha restituito con purezza e forza poetica l’anima della terra maremmana. ”Bacherini non dipingeva ciò che vedeva, ma ciò che restava della visione una volta chiusi gli occhi. In queste tredici opere risiede il cuore pulsante di quella visione”, continua Bacherini. Un viaggio nell’evoluzione di uno stile.

Le tredici opere selezionate offrono una sintesi perfetta dell’evoluzione stilistica di Bacherini: dal simbolismo delle origini, legato alla solidità plastica della sua formazione come scultore, alla raffinatezza del segno grafico più maturo. Partecipare a questa prima asta significa riconoscere il valore di un artista che seppe dialogare con le avanguardie europee – da Parigi a Berlino – pur restando profondamente radicato nella propria terra. Ogni opera, più che un oggetto estetico, si configura come un investimento culturale e identitario in un archivio d’autore oggi al centro di una profonda riscoperta critica.

Ringraziamenti

“Un sincero ringraziamento alla Provincia di Grosseto per il prezioso patrocinio, a Anastasia Marano e allo studio MArtEventi per la sua grande disponibilità e sensibilità organizzativa, e a Carlo Sestini, che con elegante autorità artistica ha accettato di assumere il ruolo di battitore per questa importante asta – termina Bruno Bacherini -. Ricordiamo altresì che una parte del ricavato dall’asta sarà donato in beneficenza. Tredici visioni, un unico sentimento: quello di un artista che ha saputo trasformare la Maremma in un mito senza tempo”.