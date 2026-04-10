Unarma a Grosseto: il sindacato in visita ai reparti dei Carabinieri, focus su tutela e pari opportunità

Grosseto. Oggi, Unarma, Associazione sindacale carabinieri, ha svolto una visita istituzionale nelle strutture e nei reparti della provincia di Grosseto, esercitando il diritto di visita riconosciuto ai militari che ricoprono cariche elettive.

La delegazione della segreteria regionale della Toscana è stata ricevuta dal Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Sebastiano Arena, in un momento di confronto diretto sui principali temi legati al benessere del personale, caratterizzato da un approccio improntato all’ascolto e alla condivisione. Alla visita hanno preso parte Costantino Fiori, segretario generale regionale della Toscana, Mariamontagna Sollazzo, consigliera regionale con delega alle pari opportunità, e Claudio Cecconi, segretario nazionale. Il percorso si è poi esteso alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Grosseto e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, consentendo un contatto diretto con le realtà operative del territorio.

Fondata il 3 febbraio 1993, Unarma rappresenta la prima sigla sindacale dell’Arma nata a tutela del Carabiniere e conta oggi 33 anni di attività, costruiti su un modello chiaro: tutela concreta e vicinanza reale al personale. Un approccio che si distingue nel panorama attuale e che si traduce in una presenza costante sul territorio e nell’ascolto diretto, con l’obiettivo di rafforzare l’unità interna e promuovere il benessere del personale, elementi ormai centrali per garantire efficienza operativa e qualità del servizio.

La visita

Nel corso della visita è stato posto particolare rilievo al “Progetto Donna”, promosso dalla segreteria regionale della Toscana attraverso la delega alle pari opportunità, iniziativa che mira a valorizzare il ruolo delle donne nell’Arma, promuovere pari opportunità effettive e affrontare le criticità specifiche legate al servizio, costruendo strumenti concreti di tutela e supporto con un’attenzione costante alle condizioni lavorative e al bilanciamento tra vita professionale e personale. Il progetto ha già suscitato interesse concreto per le tematiche legate al benessere del personale femminile, evidenziando la necessità di un approccio strutturato e continuativo su questi aspetti.

“La visita a Grosseto conferma una linea operativa precisa fondata su presenza sul territorio, ascolto diretto e intervento concreto – si legge in una nota del sindacato –, con Unarma che ribadisce il proprio ruolo di riferimento per il personale attraverso un modello sindacale basato su prossimità, competenza e continuità di azione, con l’obiettivo di fornire risposte reali alle esigenze quotidiane dei Carabinieri”.

Nella foto: a destra Costantino Fiori, Mariamontagna Sollazzo e a sinistra Claudio Cecconi.