Multe: a Grosseto incassati 4,6 milioni nel 2025

Grosseto. Con 73,3 milioni di euro è Firenze il comune della Toscana che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Il valore supera di quasi il 19% quello del 2024 e fa guadagnare al capoluogo toscano il terzo posto nella classifica nazionale. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia toscani abbiano superato i 124 milioni di euro, importo in aumento del 10% rispetto al 2024.

I comuni che hanno incassato di più

Firenze, come detto, è il comune toscano che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di Siena, con 9,5 milioni di euro, seguito da quello di Livorno, con 8,7 milioni di euro.

Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia toscani si trovano quelli di Pisa (5,7 milioni di euro), Prato (circa 5 milioni di euro), Arezzo (4,8 milioni di euro) e Grosseto (4,6 milioni). A Pistoia i proventi registrati nel 2025 per multe stradali hanno superato i 4,2 milioni di euro, a Lucca si sono fermati di poco al di sotto di 4,2 milioni e a Massa hanno raggiunto i 2,6 milioni. Chiude la graduatoria regionale il comune di Carrara che ha incassato quasi 2 milioni di euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia.

In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 202 euro, si trova ancora una volta il comune di Firenze, primo anche nella graduatoria nazionale. Segue al secondo posto il comune di Siena, con un valore pro capite pari a 180 euro, che fa guadagnare al Comune anche la seconda posizione a livello nazionale. Sul gradino più basso del podio c’è il comune di Pisa (64 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria si trovano i comuni di Livorno e Grosseto (entrambi 56 euro), Arezzo (50 euro), Pistoia e Lucca (entrambi 47 euro). A seguire si posizionano i comuni di Massa (39 euro) e Carrara (33 euro). Chiude la graduatoria regionale Prato, con un valore di “multa pro capite” pari a 26 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni toscani più piccoli, con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Monticiano, in provincia di Siena, che, a fronte di 1.649 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari ad oltre 1,1 milioni di euro.

Al secondo posto si trova il comune di Buonconvento, in provincia di Siena, con 2.984 abitanti e 886mila euro di incassi da multe stradali; al terzo posto il comune di Marciana, in provincia di Livorno, 2.047 abitanti e quasi 273mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada.

Le assicurazioni auto

Parziali buone notizie arrivano dal fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it i premi medi hanno smesso di crescere tanto è vero che, a marzo 2026, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Toscana occorrevano, in media, 685,76 euro, valore in linea rispetto a marzo 2025.

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti Arezzo 4.846.988 euro 50 euro Carrara 1.949.805 euro 33 euro Firenze 73.265.470 euro 202 euro Grosseto 4.558.182 euro 56 euro Livorno 8.664.581 euro 56 euro Lucca 4.168.092 euro 47 euro Massa 2.562.038 euro 39 euro Pisa 5.735.265 euro 64 euro Pistoia 4.203.676 euro 47 euro Prato 5.025.803 euro 26 euro Siena 9.493.680 euro 180 euro

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026