La Polizia celebra 174 anni al servizio dei cittadini: assegnati riconoscimenti agli agenti

Grosseto. Questa mattina, in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si è svolta a Grosseto la cerimonia celebrativa che ha rinnovato l’impegno dell’istituzione al servizio della comunità, nel segno del tema “Esserci sempre”, valore fondante dell’attività quotidiana delle donne e degli uomini in divisa.

Il ricordo dei caduti

La ricorrenza si è aperta con un momento solenne dedicato al ricordo dei caduti, simbolo del sacrificio e della dedizione al servizio dello Stato, nel corso del quale è stata depositata una corona d’alloro presso il cippo commemorativo, alla presenza del Prefetto di Grosseto Paola Berardino, con un momento di preghiera officiato dal cappellano della Polizia di Stato alla presenza del vescovo di Grosseto, Monsignor Bernardino Giordano.

La cerimonia istituzionale è poi proseguita all’interno della Questura, improntata ad un clima di essenzialità e composta partecipazione, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo la resa degli onori al Prefetto Paola Berardino, accolta e accompagnata dal Questore Claudio Ciccimarra, la cerimonia è proseguita con la lettura dei messaggi augurali pervenuti dalle più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

I riconoscimenti

A seguire, si è svolta la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto in servizio, dando prova di elevata professionalità e senso del dovere. In particolare, sono stati conferiti riconoscimenti in occasione di interventi di pubblico soccorso.

Encomio all’Assistente Capo Coordinatore Diego Cendrelli, per aver salvato una giovane donna che manifestava intenti suicidi sdraiata sui binari della sede ferroviaria: nella circostanza, dopo aver attraversato una folta vegetazione, e con grade difficoltà dovuta alla pendenza della massicciata, riusciva a spostare la ragazza dai binari, salvandola dall’insano gesto.

Lode al Sovrintendente Giorgio Giusti, per aver fatto desistere un autotrasportatore da intenti suicidi manifestati al telefono; nella circostanza, dopo aver intuito la determinazione del gesto e il pericolo per gli altri utenti della strada, continuando a parlarci, riusciva a localizzare l’uomo e a convincerlo a fermarsi, allertando le pattuglie della polizia stradale di zona ed evitando il gesto estremo.

Lode all’Assistente Capo Coordinatore Paolo Sforzi, per il supporto prestato ad un’anziana gravemente ferita e, sola in casa, a seguito di una caduta accidentale: nella circostanza, libero dal servizio, veniva allertato da strazianti grida di aiuto provenienti dall’interno di un’abitazione; con prontezza e grande spirito di iniziativa individuava l’immobile e, avvalendosi di una scala, riusciva ad accedervi da una finestra. Una volta all’interno, allertava il personale sanitario e prestava le prime cure all’anziana novantatreenne, che si trovava sola in casa, così da evitare conseguenze peggiori in attesa dei soccorsi.

Il bilancio delle operazioni della Polizia maremmana

Di seguito si riporta un dettagliato bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, dal quale emerge un impegno costante e articolato sia sul piano della prevenzione sia su quello investigativo.

Centrale è stato il ruolo dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, quotidianamente impegnato nel controllo del territorio e nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, anche attraverso numerosi interventi di primo soccorso. Nel 2025, tale attività ha consentito l’identificazione di circa 20.000 persone, il controllo di circa 8.100 veicoli, l’arresto di 21 persone e il deferimento all’Autorità Giudiziaria di circa 200 ulteriori individui. A supporto, si evidenzia il fondamentale contributo del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, intervenuto in 121 sopralluoghi, assicurando apporto tecnico nelle attività di rilievo e analisi della scena del crimine.

Di pari importanza si conferma il contributo degli altri uffici della Questura, che hanno conseguito risultati significativi nei rispettivi ambiti di competenza.

L’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’adozione di 155 provvedimenti di esecuzione dell’espulsione, di cui 47 eseguiti immediatamente tra accompagnamenti immediati alla frontiera, e trattenimenti nei Cpr.

L’Ufficio Immigrazione, che espleta anche attività di polizia di frontiera aerea all’aeroporto civile Baccarini, nel corso del 2025 ha identificato in quell’ambito 1521 persone.

Particolarmente incisiva è stata l’azione della Divisione Anticrimine, fortemente orientata alla prevenzione. In tale ambito sono state emesse numerose misure di prevenzione, di cui 40 ammonimenti del Questore (misura contro stalking e violenza domestica), 44 avvisi orali, 2 sorveglianze speciali di P.S., 15 provvedimenti Daspo e 23 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano), strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi socialmente, anticipando e contrastando condotte illecite.

Parallelamente, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha assicurato un’efficace attività sul piano dei controlli, con l’accertamento di 143 sanzioni amministrative e l’adozione di 7 provvedimenti ai sensi dell’art. 100 Tulps nei confronti di esercizi pubblici. Contestualmente, è stata garantita una significativa attività al servizio dei cittadini con il rilascio di 8067 passaporti e 1548 licenze in materia di armi.

Di fondamentale importanza è stata, inoltre, l’attività in materia di ordine e sicurezza pubblica svolta dall’Ufficio di Gabinetto; nel corso dell’anno sono stati gestiti, con il contributo della Digos, complessivamente 2159 manifestazioni ed eventi sul territorio della provincia, che hanno visto l’impiego di 2243 operatori di Polizia. Rilevante è stata anche la predisposizione di 190 servizi tra controlli straordinari del territorio e servizi di alto impatto, realizzati nel territorio della provincia soprattutto nel periodo estivo, in particolare nelle località balneari, che hanno contribuito a rafforzare la percezione generale di sicurezza sul territorio.

Rilevante è stata l’attività degli uffici investigativi che hanno operato, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, al contrasto di reati più gravi con particolare attenzione alla violenza di genere e al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di registrare 25 arresti, ulteriori 73 persone denunciate, nonché il sequestro di circa 1700 grammi di droga. A ciò si affianca l’operato della Digos, che ha registrato 135 persone denunciate nell’ambito di manifestazioni non autorizzate, nonché avanzato 13 proposte di Daspo.

Un contributo fondamentale è stato assicurato anche dalle Specialità della Polizia di Stato operanti sul territorio.

La Polizia Stradale ha garantito la sicurezza sulle strade provinciali e sull’Aurelia, effettuando rilievi di 184 incidenti stradali nonché procedendo all’identificazione di 5846 persone e al controllo di 5052 veicoli, elevando circa 3000 contravvenzioni ai sensi del codice della strada.

La Polizia Ferroviaria ha presidiato la stazione ferroviaria e i convogli, tutelando i viaggiatori attraverso l’identificazione di 11507 persone e l’esecuzione di 122 scorte a bordo dei treni.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha svolto un ruolo decisivo nel contrasto ai reati informatici, con particolare attenzione alle truffe agli anziani e all’adescamento dei minori online, deferendo 169 persone all’Autorità Giudiziaria, contribuendo inoltre ad attività di vigilanza agli uffici postali della città e della provincia in occasione dei periodi di pagamento delle pensioni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle attività di prossimità e prevenzione sociale, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. Gli agenti della Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti delle scuole della provincia affrontando temi quali inclusione, educazione digitale, sicurezza stradale e contrasto al cyberbullismo.

Tra i progetti più significativi si segnalano “Una Vita da Social” che ha coinvolto centinaia di ragazzi in momenti di confronto sull’uso consapevole delle tecnologie; “BiciScuola”, che ha permesso di sensibilizzare e formare numerosi studenti, futuri protagonisti in materia di circolazione stradale; “Train to be Cool”, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei rischi in ambito ferroviario.

Nell’ambito delle iniziative di prossimità, nel corso del 2025, in provincia di Grosseto hanno fatto tappa più volte il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, che insieme al personale della Polizia Stradale, hanno contribuito a far avvicinare soprattutto i più giovani ai temi della sicurezza stradale e della legalità in senso lato.

La celebrazione della festa della Polizia di Stato di questa mattina ha rappresentato non solo un momento di memoria e condivisione, ma anche l’occasione per ribadire l’importante ruolo della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza e della legalità, confermando l’impegno quotidiano di “esserci sempre”, valore che guida ogni giorno l’attività degli uomini e delle donne in divisa.