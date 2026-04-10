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Grosseto – Nanping, al via il gemellaggio: approvata la proposta per partnership internazionale

di Redazione
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Grosseto. Approvato oggi dal Consiglio comunale il protocollo di gemellaggio tra il Comune di Grosseto e la città di Nanping, nella Repubblica Popolare Cinese.

Un passaggio formale che segna l’avvio di un percorso strategico di respiro internazionale, fondato su cooperazione, scambi culturali ed economici e sviluppo condiviso, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della Maremma toscana nel mondo. Il gemellaggio, di durata triennale e rinnovabile, punta a sviluppare collaborazioni nei settori della cultura, del turismo, dell’enogastronomia, dell’istruzione, dello sport e del sistema produttivo locale, valorizzando le eccellenze dei due territori. Grosseto e Nanping, pur distanti geograficamente, condividono una visione comune orientata alla sostenibilità ambientale, alla tutela della biodiversità e alla qualità della vita, configurandosi entrambe come autentici “polmoni verdi”.

“L’iter istituzionale del gemellaggio ha già visto la firma della lettera di intenti tra le due città, sia a Nanping che a Grosseto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, e l’avvio delle procedure con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre al coinvolgimento della Regione Toscana. Un progetto che si configura come punto di partenza per una collaborazione destinata a crescere nel tempo, generando nuove opportunità economiche, culturali e sociali per Grosseto e per l’intera Maremma. Un percorso che rafforza il dialogo internazionale e valorizza le eccellenze locali, favorendo scambi concreti tra imprese, istituzioni e comunità. L’obiettivo è costruire relazioni solide e durature, capaci di produrre benefici tangibili per entrambi i territori coinvolti.”

Il gemellaggio

Il gemellaggio si inquadra nell’ambito di un percorso operativo perfezionatosi con la sottoscrizione di memorandum di cooperazione che coinvolgono realtà culturali e produttive. Tra questi l’accordo tra Fondazione Grosseto Cultura e il gruppo “Cultura e turismo del Monte Wuyi di Fujian”, finalizzato alla promozione reciproca delle tradizioni culturali attraverso eventi, scambi accademici e progetti educativi.

Parallelamente, è stata sottoscritta una collaborazione tra il gruppo industriale di Nanping e la rete di imprese balneari della Maremma grossetana, con l’obiettivo di promuovere congiuntamente il marchio cinese Wuyi Shan Shui e rafforzare l’attrattività internazionale della costa maremmana.

Non mancano le prospettive di sviluppo anche in ambito economico e ambientale con l’avvio di confronti sull’utilizzo del bambù – elemento distintivo dell’economia di Nanping – in applicazioni che spaziano dall’edilizia al turismo. Il percorso di cooperazione si estende inoltre allo sport e alla cultura: sono in fase di definizione progetti di scambio nel settore calcistico, iniziative legate al sollevamento pesi di livello internazionale e programmi culturali che vedranno protagonisti giovani musicisti tra Grosseto e il Fujian.

Determinante, in questo contesto, il ruolo dell’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale del Comune di Grosseto che in meno di un anno ha già attivato relazioni e opportunità concrete per il territorio. Tra queste segnaliamo uno scambio culturale di giovani pianisti che il pubblico grossetano avrà il piacere di ascoltare nel prossimo maggio.

“Con questa proposta – dichiara il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti il Comune di Grosseto ha perfezionato un avvio di percorso che va ben oltre il valore simbolico di un gemellaggio. Si tratta di una scelta strategica, costruita con serietà e visione, che apre per Grosseto nuove prospettive di crescita e di relazioni internazionali e porterà a promuovere il nostro territorio con le sue tradizioni, prima fra tutte quella dei butteri e del cavallo maremmano, e a sviluppare progetti nei settori della cultura, del turismo, dell’enogastronomia, dell’istruzione, dello sport e del sistema produttivo locale, con il coinvolgimento diretto e la collaborazione degli assessori di volta in volta competenti, in base alla materia”.

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