Avventura maremmana: torna l’evento dedicato agli amanti delle escursioni in bici

Manciano (Grosseto). Torna sabato 18 aprile l’Avventura maremmana, l’evento di bikepacking giunto alla decima edizione, sostenuto dal Comune di Manciano e dedicato a chi ama vivere il territorio in modo lento e consapevole, attraverso la bicicletta.

Nata nel 2016, la manifestazione propone un’esperienza in autonomia lungo percorsi completamente inediti, da affrontare seguendo la traccia Gps con mountain bike, gravel o e-bike. Non si tratta di una gara, ma di un’avventura personale in cui ogni partecipante sceglie ritmo e tempi, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo attraversando paesaggi unici della Maremma.

La partenza e l’arrivo sono previsti a Saturnia, con due itinerari che conducono fino al mare dell’Argentario: il percorso “Briganti”, di circa 230 chilometri con 5000 metri di dislivello positivo, e il percorso “Cinghiali”, di circa 150 chilometri con 3000 metri di dislivello positivo. Un viaggio tra strade bianche, single track, colline, macchia mediterranea e borghi storici, che restituisce un’immagine autentica e dinamica del territorio.

«Questa decima edizione rappresenta un passaggio importante – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini – perché segna un ritorno alle origini, proprio nei luoghi in cui questa esperienza è nata. Dal decennale dell’evento a un lavoro continuo sul turismo: iniziative come questa rafforzano un modello che valorizza il territorio attraverso modalità sostenibili e coerenti con la nostra identità».

«Siamo molto soddisfatti – aggiunge l’assessore al turismo Andrea Caccialupi – che l’Avventura maremmana torni a Saturnia per celebrare i suoi dieci anni. Eventi come questo attivano un flusso turistico sempre più rilevante, fatto di appassionati di bicicletta e di turismo lento, persone che scelgono di vivere il territorio con attenzione e rispetto, generando ricadute positive diffuse».

L’iniziativa rappresenta un’occasione di promozione turistica e valorizzazione della Maremma, capace di intercettare un pubblico sempre più interessato a forme di turismo attivo e sostenibile.

Per partecipare è possibile iscriversi online al link: https://forms.gle/R91veZ47nF8X1oCZ9

Per informazioni: improntemaremmane@gmail.com

Nella foto un’immagine dall’alto di Saturnia