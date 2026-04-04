Economia blu e tutela del mare: approvato e finanziato dalla Regione il progetto del Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Approvato dalla Regione Toscana il progetto “BlueCrab ZeroWaste: economia circolare per gli ecosistemi di transizione” proposto al Comune di Castiglione della Pescaia da Galpa Toscana nell’ambito del bando del Fondo Feampa 2021–2027, a valere sull’azione 4D “Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione”.

Il progetto presentato dall’Università di Siena, di cui il Comune di Castiglione della Pescaia è partner insieme al Parco della Maremma, si è classificato al primo posto della graduatoria, ottenendo l’accesso al finanziamento integrale, di 119.964,48 euro.

Il contributo a fondo perduto, cofinanziato da Unione Europea, Stato e Regione Toscana, è destinato a sostenere interventi ambientali legati alla promozione di un’economia blu sostenibile attraverso progetti innovativi per la tutela del mare e il sostegno alle attività produttive del settore della pesca e dell’acquacoltura.

«Voglio esprimere la soddisfazione di questa amministrazione – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – nell’aver ottenuto questo finanziamento non solo per essere stati valutati come il miglior progetto presentato, ma soprattutto perché queste azioni ci permetteranno di supportare e sostenere le attività di pesca e acquacoltura che da anni soffrono, per vari motivi, una grande crisi. Castiglione della Pescaia nasce come un borgo di pescatori che oggi si sono sensibilmente ridotti nel loro numero sia per i gravosi costi che devono sostenere, caro carburante e fermo pesca, sia per il cambiamento climatico che ha fatto dilagare specie aliene, come il granchio blu, che attaccano le specie ittiche del nostro mare riducendone drasticamente la popolazione e quindi la quantità di pescato disponibile. Portare avanti solo battaglie politiche non può risolvere le criticità in atto, ecco qui l’importanza di attivarci e lavorare con progetti alternativi che oggi l’economia blu ci mettere a disposizione».

Adesso si avvia la fase operativa del progetto, che punta a sviluppare soluzioni concrete per l’economia circolare applicata agli ecosistemi costieri, mettendo a disposizione del settore risorse importanti per azioni a livello locale con ricadute positive in termini ambientali, economici e sociali.

L’approvazione del progetto rappresenta il riconoscimento della qualità della proposta presentata, coerente con gli obiettivi del programma Feampa.