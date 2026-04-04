Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Sorano (Grosseto). Mercoledì 8 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Sorano per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Montevitozzo.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 10 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Capanelle, Poggetto, Cerretino, Ronzinami, Montevitozzo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14 del giorno stesso.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.