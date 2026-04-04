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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma mercoledì 8 aprile

di Redazione
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Sorano (Grosseto). Mercoledì 8 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Sorano per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Montevitozzo.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 10 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Capanelle, Poggetto, Cerretino, Ronzinami, Montevitozzo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14 del giorno stesso.

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