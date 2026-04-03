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Incidente sull’Aurelia: due persone ferite

Coinvolta un'auto nei pressi di Gavorrano

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Incidente lungo l’Aurelia, in direzione di Livorno, all’altezza di Gavorrano.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, un’auto è uscita di strada. Nell’impatto, sono rimaste ferite due persone: una donna di 69 anni è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa in codice 2, un uomo di 68 anni è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2

Sul posto  sono intervenuti  l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano, l’elisoccorso Pegaso 3, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

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