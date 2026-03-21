Sorano (Grosseto). In merito alla lettera circolata in questi giorni e indirizzata alla Diocesi, relativa al comportamento del parroco locale nel contesto della campagna elettorale di Sorano, Ugo Lotti interviene per chiarire la propria posizione.

La comunicazione, firmata da un gruppo di fedeli e inviata alle autorità ecclesiastiche, segnala una presunta partecipazione attiva del parroco a favore di una specifica lista politica. Un’iniziativa che ha aperto un dibattito in paese e che si inserisce nel clima pre-elettorale in vista delle prossime amministrative.

“Ritengo doveroso chiarire fin da subito che non ho alcun coinvolgimento nella redazione o nell’invio di questa lettera – dichiara Lotti –. Si tratta di un’iniziativa che non mi appartiene e rispetto alla quale prendo le distanze. Desidero invece esprimere piena solidarietà al parroco per quanto sta accadendo. In una comunità come la nostra è importante mantenere rispetto per le persone e per i ruoli, evitando di alimentare tensioni che non aiutano nessuno. La mia candidatura si fonda su un’idea precisa: parlare di Sorano, dei progetti da realizzare e delle risposte da dare alla comunità. Non è mia abitudine, né quella del gruppo che mi sostiene, ricorrere a strumenti o iniziative che possano essere percepite come strumentali o divisive per fare campagna elettorale. Credo che il confronto politico debba rimanere su un piano serio, trasparente e basato sui contenuti”.

Lotti ribadisce quindi la volontà di mantenere la campagna elettorale su un piano costruttivo, centrato sul dialogo con i cittadini e sul rispetto delle istituzioni, civili e religiose: “Il nostro impegno è quello di guardare avanti, con serietà e spirito costruttivo. Sorano ha bisogno di stabilità, di idee chiare e di un confronto aperto, basato sui contenuti”.