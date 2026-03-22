“Dantedì”: le iniziative della società Dante Alighieri in città

Grosseto. Mercoledì 25 marzo è il “Dantedì”, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituito ufficialmente nel 2020.

Per questa ricorrenza la società Dante Alighieri ha organizzato un evento articolato in vari momenti, che si svolgerà nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano, a partire dalle 16.00.

Il programma

Inizialmente la società incontrerà l’associazione calligrafiaca “Il Calamo”, che mostrerà alcune sue elaborazioni in scrittura manuale trecentesca, illustrerà il lavoro occorso per realizzarle e consentirà di effettuare prove pratiche, guidate dal presidente Ettore De Tora e dai collaboratori Carlo Gianni e Carla Fruchi.

Verranno contemporaneamente proiettate immagini tratte da “Danteide”, messa in scena delle tre Cantiche interpretate da studenti, con la regia di Letizia Stammati, presidente della società Dante Alighieri di Grosseto.

In sala saranno esposte le opere degli artisti Loreno Martellini e Giuseppe Di Mauro.

Alle 17.15 il Ppofessore Mario Ascheri, storico medievalista, terrà una conferenza dal titolo “Il Medioevo ai tempi di Dante”.

Mario Ascheri è docente di Storia del Diritto medievale e moderno, che ha insegnato alla Facoltà di Giurisprudenza nelle Università di Roma Tre, Sassari e Siena. Cofondatore della rivista Nova Itinera, come giornalista pubblicista ha diretto il settimanale “Zoom” a Siena (2009-11). Nel direttivo di molte riviste storiche italiane e straniere è uno specialista di giurisprudenza medievale e moderna, oltreché dei Comuni italiani e recentemente ha pubblicato studi più generali su alcune categorie storiografiche. Residente a Siena, quale contradaiolo dell’Onda è stato presidente della sua associazione culturale, pubblicato vari lavori di storia della contrada e coordinando la rivista dell’Accademia dei Rozzi.

Nel 2001 gli è stata conferita la laurea honoris causa dall’Università dell’Auvergne (Clermont-Ferrand), nel 2003 il massimo riconoscimento civico a Siena (Mangia d’oro) e a Ventimiglia (s. Segundin d’argento). Membro negli anni 2000 del Beirat del Max-Planck-Institut per la storia giuridica europa (Frankfurt/Main), da allora è anche Senior Fellow della Robbins Collection, School of Law (Boalt Hall), University of California, Berkeley

L”iniziativa è organizzata dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.