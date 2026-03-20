Sanità: Il dottor Stefano Dami nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl

Grosseto. Sarà il dottor Stefano Dami il nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est.

La nomina avrà decorrenza dal 1° maggio 2026 e una durata di tre anni. Il dottor Dami succederà al dottor Mauro Breggia, alla guida del Dipartimento dal 2023.

Attualmente, Stefano Dami ricopre l’incarico di direttore della Uoc Centrale operativa 118 – Area provinciale senese e grossetana, ruolo che riveste dal 2024 nel quale ha maturato una consolidata esperienza nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario.

«Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia, – sottolinea il dottor Dami –. L’obiettivo è quello di proseguire la strada già tracciata in questi anni e continuare il prezioso lavoro del dottor Breggia, valorizzando il contributo di tutte le professioniste e di tutti professionisti del Dipartimento, con un’attenzione particolare al rafforzamento dell’integrazione tra ospedale e territorio, a garanzia di risposte sempre più efficaci e tempestive per i cittadini».

«Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno snodo cruciale dell’organizzazione sanitaria, chiamato a coordinare professionalità, competenze e percorsi assistenziali in contesti spesso complessi e ad alta intensità. In questo senso, la guida del dottor Dami, forte dell’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario, rappresenta un valore aggiunto importante – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre -. Al dottor Dami affidiamo il compito di proseguire e consolidare il lavoro svolto in questi anni dal dottor Mauro Breggia, al quale va il nostro ringraziamento per l’impegno e i risultati conseguiti, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali. Questo è un passaggio imprescindibile per garantire ai cittadini risposte sempre più efficaci, tempestive e uniformi su tutto il territorio. A nome della Direzione aziendale, rivolgo al dottor Dami i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con competenza, visione e senso di responsabilità».