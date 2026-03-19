“San Francesco – Il Cantico”: lo spettacolo di teatro-canzone in scena nella sede de La Farfalla

Grosseto. Domenica 22 marzo, alle 17.00, nella sede de La Farfalla (a Grosseto, a Villa Elena Maria, in via Cimabue 115), andrà in scena “San Francesco – Il Cantico”, spettacolo di teatro-canzone su Francesco d’Assisi e il suo “Cantico delle creature”, con le canzoni che Angelo Branduardi compose per l’album “L’infinitamente piccolo” e quelle che il regista Franco Zeffirelli fece realizzare da Riz Ortolani e Claudio Baglioni per il suo film “Fratello sole, sorella luna”. Sul palco ci saranno Giacomo Moscato (attore e regista) e Paolo Tenerini (cantante e musicista).

I biglietti, al costo di 10,00 euro, sono già disponibili prenotando all’indirizzo e-mail info@ridipagliaccio.it.

Lo spettacolo

Nell’800° anniversario della morte di San Francesco, questo spettacolo ripercorre la vita del santo patrono d’Italia dalla sua nascita alla sua santificazione, passando per tutti gli episodi che hanno reso unica e inimitabile la sua vita terrena: la giovinezza scapestrata, la conversione, i primi seguaci, l’accettazione della regola, i miracoli, il viaggio presso il sultano, l’eremitaggio, le stigmate… fino alla stesura della prima preghiera-poesia in volgare della storia della letteratura italiana, “Il cantico delle creature”.

Di quest’ultima opera, viene proposta una esegesi emozionale mirata a spiegare il testo, ma, allo stesso tempo, a trasmettere le emozioni e i significati più nascosti di un documento letterario (oltre che religioso) di eccezionale importanza.