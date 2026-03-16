Perito agrario denunciato, il legale: “Nessun esercizio abusivo della professione”

Grosseto. “Intendo replicare, in qualità di legale del perito agrario a cui fa riferimento un comunicato stampa della Guardia di Finanza, pubblicato da alcune testate giornalistiche, in cui si afferma che il perito abbia esercitato abusivamente per anni la professione, poiché sospeso dall’anno 2021″.

Inizia così una lettera che l’avvocato Riccardo Lottini ha inviato alla nostra redazione.

“Non si fanno i nomi, ma il professionista è già stato raggiunto da telefonate di numerosi clienti che gli hanno rimproverato di aver taciuto una tale circostanza – spiega l’avvocato -. La notizia non appare corretta, poiché il perito è stato sì sospeso nel 2021, ma per soli 14 giorni. Il provvedimento, temporaneo per definizione (altrimenti si parlerebbe di radiazione), è orami superato ed era motivato dalla mancata regolarizzazione di contributi, prontamente versati, versamento con cui è stata sanata la posizione”.

“Il mio cliente ci tiene dunque a sottolineare come non abbia, in alcun modo, esercitato abusivamente la professione. È regolarmente iscritto ed esercita in modo legittimo – termina l’avvocato -. Per quanto riguarda l’accusa di evasione e dei falsi contratti di locazione, il mio assistito vuol precisare che si difenderà nelle sedi opportune, dimostrando la propria estraneità dalle contestazioni mosse”.