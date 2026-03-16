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Musica protagonista al Teatro del Ciliegio: Abp in concerto e dj set

L'iniziativa è in programma venerdì 20 marzo

di Redazione
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Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 20 marzo, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, la stagione promossa dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage, si conclude con un appuntamento musicale, fuori abbonamento. 

La band toscana Abp si esibirà in concerto nell’ambito della rassegna “Note dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano”, progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche toscane. 

Il concerto

La band, formata da quattro giovani ragazzi fiorentini (Francesco Bianchi, a chitarra e voce, Lorenzo Amerini, alle tastiere, Giulio Ghetti, alla batteria, Ruggero Degli Innocenti, al basso), si caratterizza per sonorità classiche, ma con una freschezza giovanile e uno sguardo ironico che allontana disillusioni e amarezza, cercando invece di nutrire speranza per il futuro. I loro concerti sono un’occasione per ballare e ridere insieme.

La musica è per gli Abp un modo per affrontare la vita: canzoni che invitano a pensare, senza perdere la leggerezza e la voglia di star bene insieme.

Alla fine del concerto seguirà un dj set a cura di Cipe Dj.

Per l’occasione, all’interno del teatro ci sarà il bar gestito dall’Enoteca degli Eretici.

Biglietto unico al costo di 5 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle  20.00. 

Prenotazione dei biglietti tramite e-mail all’indirizzo prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.

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