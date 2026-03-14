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Parchi archeologici della Maremma: Giovanni Tombari entra nel Consiglio di amministrazione

Le congratulazioni della Fondazione Grosseto Cultura per il nuovo incarico assegnato al presidente

di Redazione
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Grosseto. Il Consiglio di amministrazione e la direzione della Fondazione Grosseto Cultura esprimono le proprie congratulazioni al presidente Giovanni Tombari per la recente nomina a componente del Consiglio di amministrazione dei Parchi archeologici della Maremma.

La nomina, disposta dal Ministero della cultura, rappresenta un incarico di grande rilievo che riconosce l’esperienza e il percorso maturato da Tombari nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, oltre al lavoro svolto in questi anni alla guida della Fondazione Grosseto Cultura.

“Si tratta di un riconoscimento importante anche per la Fondazione e per l’intero sistema culturale del territorio, che rafforza il dialogo tra istituzioni impegnate nella tutela, nella ricerca e nella valorizzazione della storia e dell’identità della Maremma – si legge in una nota di Fondazione Grosseto Cultura -. A Giovanni Tombari vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico”.

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