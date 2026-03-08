Cane precipita lungo una scarpata a Cala Violina: salvato dai Vigili del fuoco

Scarlino (Grosseto). Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta per il recupero di un cane di circa un anno scivolato lungo una scarpata, nella zona compresa tra Cala Violina e Cala Martina, nel comune di Scarlino.

L’animale era scivolato per alcuni metri lungo un tratto particolarmente ripido della scarpata che, dopo i primi metri, precipita per circa quaranta metri a strapiombo sulla scogliera.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato il recupero calando un operatore con tecniche SAF e riportando il cane in sicurezza sul sentiero. L’animale, riconsegnato ai proprietari presenti sul posto, una coppia del livornese, non ha riportato ferite.