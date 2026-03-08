Home GrossetoPesca, Simiani: “Rincari del gasolio aggravano crisi del settore, servono misure urgenti”
Pesca, Simiani: “Rincari del gasolio aggravano crisi del settore, servono misure urgenti”

di Redazione
Grosseto. “Il settore della pesca rimane in grande difficoltà e oggi, a problemi strutturali mai risolti (come i mancati indennizzi per il fermo pesca del 2024 e del 2025), si aggiunge il forte rincaro del gasolio legato alle tensioni internazionali e alla guerra in Iran. Una situazione che rischia di mettere definitivamente in ginocchio molte imprese, in particolare della Toscana”: è quanto dichiara il capogruppo Dem in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani, dopo aver incontrato a Porto Santo Stefano e Porto Ercole le associazioni dei pescatori per fare il punto sulle principali criticità del comparto.

“Parliamo di un settore strategico che da anni chiede risposte senza ottenerle e che oggi vive una fase di emergenza. Anche i ritardi nei pagamenti dei ristori segnalati dal Ministero dell’agricoltura confermano le difficoltà del comparto. Servono interventi immediati, a partire da agevolazioni concrete e dal ripristino del credito di imposta sui carburanti, come fatto all’indomani della guerra in Ucraina, per sostenere lavoratori e imprese che rischiano di non riuscire più a sostenere i costi di uscita in mare”: conclude Simiani.

