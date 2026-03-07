Open Day Onda sulla psoriasi: visite gratuite per le donne alla Dermatologia del Misericordia

Grosseto. L’ospedale Misericordia aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sulla psoriasi dermatologica, promossa dalla Fondazione Onda negli ospedali “Bollini Rosa”.

Per l’occasione, l’Uoc Dermatologia, diretta dalla dottoressa Camilla Peccianti, apre le porte alla cittadinanza femminile offrendo consulenze specialistiche gratuite e percorsi informativi mirati, mercoledì 11 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, all’ambulatorio 1, al piano 1 della palazzina Roscini al Misericordia.

Il servizio è rivolto a donne di tutte le età che presentino una familiarità per la psoriasi o abbiano già conferma della diagnosi, senza però aver trovato la terapia adeguata. Per accedere è necessario prenotare lunedì 9 marzo, chiamando il numero dedicato 0564.485386, dalle 15 alle 17.

“Aderiamo con piacere all’iniziativa di Onda perché è necessario sottolineare l’importanza della diagnosi precoce della psoriasi – spiega la dottoressa Peccianti -. Si tratta non solo di una patologia cutanea, ma anche di una condizione cronica che impatta profondamente sulla qualità della vita, sulla sfera emotiva e sociale, con peculiarità specifiche nel genere femminile. La psoriasi colpisce uomini e donne in modo simile, ma nelle pazienti femminili le implicazioni legate ai cambiamenti ormonali (pubertà, gravidanza, menopausa) richiedono spesso un approccio personalizzato. L’iniziativa mira a favorire la diagnosi precoce e a far conoscere le innovative terapie oggi disponibili, che permettono una gestione ottimale della patologia”.