Lavori dell’Enel per il rinnovo di una cabina: ecco le vie in cui mancherà la corrente elettrica

Follonica (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico del golfo di Follonica e delle Colline Metallifere: lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo, infatti, la società elettrica effettuerà due interventi collegati per il restyling completo della cabina denominata Tre Palme, a Follonica, snodo elettrico importante che fornisce alimentazione all’area compresa tra via Serri, viale Matteotti, viale Italia, via Colombo, via Foscolo, via Dante, via Manzoni, via Fratti, via Po, piazza del Popolo, largo Marinai d’Italia, via Buozzi, via La Marmora, via Arno.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla ricostruzione interna della cabina, attraverso il rinnovo dei trasformatori e della componentistica elettromeccanica che sarà sostituita da apparecchiature di ultima generazione nell’ambito del piano “Repower UE“, che consentiranno di automatizzare ed efficientare ulteriormente il funzionamento dell’impianto. Le operazioni, che comprenderanno anche la verifica degli assetti elettrici ottimali per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono essere svolti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo, con due step di interventi tecnici divisi per diminuire i disagi. In entrambe le circostanze le attività prenderanno il via alle 8 e si concluderanno nel primo pomeriggio; grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette. I cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.