Home AttualitàLavori dell’Enel per il rinnovo di una cabina: ecco le vie in cui mancherà la corrente elettrica
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Lavori dell’Enel per il rinnovo di una cabina: ecco le vie in cui mancherà la corrente elettrica

L'intervento è in programma lunedì 9 e venerdì 13 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Follonica (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico del golfo di Follonica e delle Colline Metallifere: lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo, infatti, la società elettrica effettuerà due interventi collegati per il restyling completo della cabina denominata Tre Palme, a Follonica, snodo elettrico importante che fornisce alimentazione all’area compresa tra via Serri, viale Matteotti, viale Italia, via Colombo, via Foscolo, via Dante, via Manzoni, via Fratti, via Po, piazza del Popolo, largo Marinai d’Italia, via Buozzi, via La Marmora, via Arno.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla ricostruzione interna della cabina, attraverso il rinnovo dei trasformatori e della componentistica elettromeccanica che sarà sostituita da apparecchiature di ultima generazione nell’ambito del piano “Repower UE“, che consentiranno di automatizzare ed efficientare ulteriormente il funzionamento dell’impianto. Le operazioni, che comprenderanno anche la verifica degli assetti elettrici ottimali per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono essere svolti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo, con due step di interventi tecnici divisi per diminuire i disagi. In entrambe le circostanze le attività prenderanno il via alle 8 e si concluderanno nel primo pomeriggio; grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette. I cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giornata internazionale della donna: sul tetto della sede...

Lotta allo sfruttamento in agricoltura: avviato il percorso...

Accordo tra Esercito e Industria: al Savoia ripristinati...

Giornata internazionale della donna: tutte le iniziative in...

Bollette: a Grosseto 1.891 euro a famiglia nel...

Infiltrazione di organizzazioni criminali in Maremma: se ne...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: