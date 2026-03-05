Home GrossetoDall’Umbria per conoscere il Codice Rosa: delegazione in visita al Misericordia
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Dall’Umbria per conoscere il Codice Rosa: delegazione in visita al Misericordia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Il percorso di Codice Rosa al centro della visita di oggi al Misericordia del direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, insieme alla direttrice sanitaria e a una delegazione di professionisti e professioniste di diversi ambiti dell’ospedale perugino.

Ad accoglierlo la dottoressa Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Codice Rosa, la direzione di presidio e il personale della Asl Toscana Sud est, che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del modello dedicato alla tutela e all’assistenza delle vittime di violenza, nato a Grosseto e riconosciuto come eccellenza a livello nazionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e collaborazione tra le due Aziende sanitarie, uno scambio di esperienze e buone pratiche al fine di promuovere l’implementazione di Codice Rosa anche all’interno dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Conto termico 3.0, Cna: “Preoccupa la sospensione della...

Giornata internazionale della donna: sul tetto della sede...

Lotta allo sfruttamento in agricoltura: avviato il percorso...

Accordo tra Esercito e Industria: al Savoia ripristinati...

Sciopero nazionale: possibili variazioni ai servizi della Asl...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: