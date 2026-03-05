Dall’Umbria per conoscere il Codice Rosa: delegazione in visita al Misericordia

Grosseto. Il percorso di Codice Rosa al centro della visita di oggi al Misericordia del direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, insieme alla direttrice sanitaria e a una delegazione di professionisti e professioniste di diversi ambiti dell’ospedale perugino.

Ad accoglierlo la dottoressa Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Codice Rosa, la direzione di presidio e il personale della Asl Toscana Sud est, che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del modello dedicato alla tutela e all’assistenza delle vittime di violenza, nato a Grosseto e riconosciuto come eccellenza a livello nazionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e collaborazione tra le due Aziende sanitarie, uno scambio di esperienze e buone pratiche al fine di promuovere l’implementazione di Codice Rosa anche all’interno dell’Azienda ospedaliera di Perugia.