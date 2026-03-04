Home AttualitàSicurezza del patrimonio arboreo: al via indagini e piano di monitoraggio sui tigli del centro
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Sicurezza del patrimonio arboreo: al via indagini e piano di monitoraggio sui tigli del centro

Per garantire la pubblica incolumità e la tutela del verde urbano, il Comune ha predisposto una serie di approfondimenti tecnici

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica comunica l’avvio di un piano straordinario di monitoraggio e verifica della stabilità delle alberature cittadine.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle periodiche operazioni di manutenzione dei viali di tigli situati nel centro abitato, durante le quali sono state riscontrate criticità relative allo stato di salute e alla tenuta statica di diversi esemplari.

Per garantire la pubblica incolumità e la tutela del verde urbano, il Comune ha predisposto una serie di approfondimenti tecnici mirati che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Le attività seguiranno un protocollo scientifico rigoroso:

  • analisi Vta (Visual Tree Assessment): un dottore agronomo forestale incaricato dalla ditta gestrice effettuerà un esame visivo approfondito su ogni esemplare segnalato per valutarne la vitalità e i difetti strutturali;
  • qualora l’indagine visiva non fosse sufficiente a determinare con certezza la sicurezza della pianta, si procederà con test tecnici specifici per misurare la resistenza interna del legno e la stabilità complessiva;
  • sulla base della documentazione tecnica prodotta, l’Ente valuterà le azioni più idonee, che potranno includere potature di alleggerimento, trattamenti fitosanitari o, nei casi di accertata pericolosità e irreversibilità, l’abbattimento.

L’amministrazione precisa che la tutela dell’ecosistema urbano resta una priorità. Pertanto, qualora le indagini rendessero inevitabili alcuni abbattimenti per ragioni di sicurezza pubblica, l’intervento non si concluderà con la rimozione delle piante: a tali operazioni seguirà infatti un adeguato progetto di compensazione ambientale, che prevederà la messa a dimora di nuove alberature per garantire il ripristino del decoro urbano e del patrimonio forestale della città.

L’obiettivo è conciliare la conservazione del polmone verde con la massima sicurezza per i cittadini. I lavori di monitoraggio inizieranno a breve e potranno comportare lievi e temporanee modifiche alla viabilità nelle aree interessate.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giornata internazionale della donna: tutte le iniziative in...

“Dona un uovo di Pasqua”: torna l’iniziativa dedicata...

La Guardia di Finanza arruola 983 allievi marescialli:...

Nono rapporto povertà: le azioni della Regione per...

Isola del Giglio: al via gli interventi di...

“I corpi delle donne come campi di battaglia”:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: