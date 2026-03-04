Home CronacaBlitz della Polizia locale in un edificio abbandonato: sequestrata droga, quattro denunce e un’espulsione
Blitz della Polizia locale in un edificio abbandonato: sequestrata droga, quattro denunce e un’espulsione

L'operazione è scattata in seguito a una serie di attività investigative

Grosseto. Importante intervento della Polizia locale di Grosseto nell’ambito del contrasto allo spaccio e all’occupazione abusiva.

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, gli agenti della Polizia locale, afferenti al Nucleo operativo sicurezza (Nos), sono intervenuti in un immobile abbandonato, divenuto rifugio di fortuna per diversi individui.

L’operazione

L’operazione è scattata in seguito a una serie di attività investigative che avevano già portato a un arresto per spaccio e alla verbalizzazione di alcuni assuntori di stupefacenti. All’interno dello stabile sono state individuate quattro persone di origine nordafricana. Tra queste, tre sono risultate regolari sul territorio nazionale; una, non in regola con il permesso di soggiorno, è stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Grosseto, grazie alla sinergia con l’ufficio Immigrazione della Questura.

Tutti gli occupanti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 633 del Codice Penale per l’occupazione abusiva di edificio pubblico.

Dopo le operazioni di identificazione, l’area è stata sottoposta a una meticolosa bonifica con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia locale. Il contributo dei cani antidroga è stato determinante.

I cani Van Basten e Rocco Darwin, con i rispettivi conduttori, hanno segnalato con insistenza un’intercapedine in una stanza adibita a dormitorio. All’interno degli anfratti sono così stati rinvenuti 50 grammi di droga, già suddivisa in 26 involucri (di cui 18 dosi di cocaina pronte per lo spaccio), oltre che la somma in contanti di 1.350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

