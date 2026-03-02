Corte dei conti: pubblicata la deliberazione sul sito del Comune

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che oggi, lunedì 2 marzo, ha pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 17/2026/Vsg, registrata al protocollo comunale questa mattina.

La pubblicazione avviene in ottemperanza a quanto disposto dalla stessa deliberazione e nel rispetto del principio di massima trasparenza.

Il documento è consultabile al link https://www.comune.grosseto.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/corte-dei-conti/.

Qui di seguito è riportato il link diretto al file pubblicato: https://www.comune.grosseto.it/app/uploads/2026/03/prot_n_0029072_2026_Corte-dei-Conti_Sezione-Corte-dei-Conti_Delibera-n.-17_Grosseto_Piano-Partecipate-art-20-TUSP.pdf

“La pubblicazione costituisce un adempimento dovuto: la deliberazione è infatti soggetta a obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale per garantire tracciabilità e correttezza interna e la segreteria della presidenza del Consiglio ha già trasmesso il link di pubblicazione a consiglieri comunali, sindaco e assessori – si legge in una nota dell’Ente -. Il Comune considera l’attività di controllo della Corte dei conti parte di un ordinario e prezioso processo istituzionale di confronto: un percorso che, nel rispetto dei ruoli, accompagna gli enti locali nel rafforzamento della governance e degli strumenti di indirizzo e controllo delle società partecipate. In questo quadro, la deliberazione dà conto anche della fase istruttoria svolta e del contributo informativo fornito dal Comune: nel corso dell’adunanza pubblica, i rappresentanti dell’Ente hanno confermato i dati trasmessi in sede istruttoria e integrato le argomentazioni già presentate nelle controdeduzioni, evidenziando l’impegno costante nel monitoraggio delle partecipate attraverso gruppi di lavoro dedicati e incontri periodici”.

“La deliberazione richiama l’opportunità di mantenere tracciabili e verificabili valutazioni e scelte dell’Ente in materia di partecipazioni e rapporti con le società. Il Comune proseguirà nel rafforzamento di procedure, monitoraggio e indirizzo sulle partecipate, con attenzione alla chiarezza dei ruoli e alla qualità dei flussi informativi: rafforzamento che già abbiamo messo in campo con il regolamento approvato nel febbraio 2022 e che la Corte dei Conti ci riconosce come valido. L’Ente continuerà a strutturare strumenti di reporting e verifica coerenti con il ciclo di programmazione e controllo – termina il comunicato -. Proseguirà l’impegno per l’allineamento e la completezza della documentazione e delle pubblicazioni, nel rispetto della normativa sulla trasparenza. Il Comune assicura un approccio di leale collaborazione istituzionale con la Corte dei Conti, fornendo riscontri e aggiornamenti nei tempi e nei modi previsti”.

“La pubblicazione immediata della deliberazione conferma l’impegno del Comune per la massima trasparenza e per un rapporto istituzionale corretto e collaborativo con la Corte dei conti – dichiara il sindaco Antofnrancesco Vivarelli Colonna –. Continueremo a lavorare per rafforzare i presìdi di governance e monitoraggio, assicurando riscontri secondo le procedure previste”.