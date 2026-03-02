Endoscopia, un nuovo software per diagnosi più precise: donazione di Insieme in Rosa al Misericordia

Grosseto. È operativo da qualche giorno all’Endoscopia digestiva di Grosseto un software che permette di effettuare ecoendoscopie con mezzo di contrasto migliorando considerevolmente la performance diagnostica della strumentazione. La novità è stata possibile grazie ad un’ulteriore donazione dell’associazione Insieme in Rosa.

L’organizzazione di volontariato aveva già raccolto i fondi per l’acquisto dell’ecoendoscopio, operativo da alcuni anni all’ospedale Misericordia, e adesso ha completato l’operazione con l’acquisto di questo software.

La conclusione del progetto è stata celebrata nei giorni scorsi alla presenza del direttore dell’Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Grosseto, Marco Biscontri, del responsabile dell’Uos Ecoendoscopia ed Endoscopia operativa, Sandro Giannotti, del direttore sanitario di presidio, Michele Dentamaro, e di una rappresentanza dell’associazione, con la presidente Donatella Guidi.

«Questo software ci dà un contributo importante – ha dichiarato il dottor Biscontri – soprattutto per migliorare la diagnosi delle neoplasie delle neoplasie, specialmente per quelle del pancreas, campo in cui il nostro ospedale ha investito molto negli ultimi anni. Grazie all’uso del mezzo di contrasto durante l’esame sarà possibile avere una migliore risposta diagnostica sulle lesioni, riducendo il ricorso alle biopsie».

«Il software è abbinato all’eco-endoscopio che abbiamo donato nel 2020 – dichiara la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi – grazie ad una raccolta fondi complessiva che supera i 120mila euro. Siamo orgogliose di aver contribuito al miglioramento del lavoro di questa équipe».

«Ringrazio Insieme in Rosa e tutte le persone che hanno aderito e contribuito alla raccolta fondi – dichiara il direttore Dentamaro ;- nell’occasione estendo il ringraziamento a tutto il personale della Endoscopia digestiva di Grosseto che è quotidianamente impegnato nei confronti della nostra comunità».