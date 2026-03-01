Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella zona industriale

Follonica (Grosseto). Giovedì 5 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dell’Artigianato.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 11.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la zona industriale di Follonica e in via Caduti sul lavoro (solo ristorante la Mangiatoia). Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.