Bando Bucalossi, Fratelli d’Italia: “Stanziati 400mila euro per la città, ottimo lavoro di Rusconi”

Grosseto. “Quattrocentomila euro destinati alla città, frutto di una programmazione attenta e responsabile, che dimostra come il bilancio, se gestito con competenza e visione politica, possa diventare uno strumento concreto di crescita e sostegno alla comunità”.

Così Andrea Guidoni, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, assieme al gruppo consiliare del partito di Grosseto, intervengono per sottolineare il lavoro svolto dall’assessore al bilancio Simona Rusconi all’interno della Giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’assessorato al bilancio diretto da Rusconi – prosegue Guidoni – ha messo a disposizione 400mila euro attraverso il cosiddetto Bando Bucalossi. Risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, già previste e rese disponibili con una programmazione puntuale sul finire del 2025. Non si tratta di scelte casuali, ma di un indirizzo politico chiaro e coerente”.

“Le somme – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia – sono state ripartite in modo mirato: circa 210mila euro destinati alla ristrutturazione di edifici di culto e altri immobili per servizi religiosi e circa 190mila euro a sostegno di centri civici e sociali, oltre che per l’acquisto o il potenziamento di attrezzature culturali e sanitarie. Una distribuzione equilibrata che tiene insieme la valorizzazione del patrimonio identitario della città e il rafforzamento dei presidi sociali e dei servizi essenziali”.

“Ben 53 domande presentate – prosegue Guidoni –, con altrettanti progetti da parte delle associazioni del terzo settore, dimostrano quanto fosse sentita questa opportunità. L’amministrazione ha saputo intercettare bisogni reali e tradurli in misure concrete. L’assessore Rusconi ha utilizzato per lo stanziamento, un criterio responsabile, ma soprattutto efficace, ribadendo un principio che condividiamo pienamente: ogni euro speso deve generare un ritorno concreto per i cittadini. Migliorare gli spazi in cui le persone si incontrano, si curano e partecipano alla vita collettiva significa investire direttamente nella qualità della vita”.

“È questa la cifra dell’azione politica di Fratelli d’Italia nella Giunta Vivarelli Colonna: serietà nella gestione dei conti, capacità di programmazione e attenzione costante alla comunità. Con Simona Rusconi il bilancio non è solo un documento tecnico, ma uno strumento operativo al servizio di Grosseto e dei suoi cittadini”, conclude il capogruppo Andrea Guidoni.