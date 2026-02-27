I Vigili del Fuoco celebrano l’anniversario della fondazione del Corpo nazionale – VIDEO

Grosseto. Si è celebrata oggi la cerimonia per l’anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con decreto n. 333 del 27 febbraio 1939.

La cerimonia si è svolta presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto di via Carnicelli, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti, alla presenza del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio, lo stesso Comandante ha ripercorso il cammino storico del Corpo nazionale, sottolineandone i valori fondanti e l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

Alla manifestazione hanno partecipato anche due istituti scolastici cittadini, uno di scuola primaria e uno di istruzione secondaria superiore, ai quali è stato proiettato un video dedicato alla sicurezza antincendio. Per i più piccoli, l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo ha curato un momento ludico-didattico Pompieropoli.

Come da tradizione, il personale operativo ha effettuato una manovra dimostrativa, simulando la ricerca e il soccorso di una persona con disabilità con l’ausilio delle unità cinofile e l’incendio di un appartamento situato al terzo e quarto piano di uno stabile, dando prova della professionalità e della preparazione tecnica che contraddistinguono il Corpo nazionale e la sinergia con gli altri enti deputati al soccorso, nel caso specifico il personale del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Grosseto.