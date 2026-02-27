Auto esce di strada e sbatte contro un albero: ferito il conducente

Grosseto. Questa mattina, intorno alle 7.20, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta nel comune di Scansano, lungo la Strada Provinciale 24, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto.
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, il mezzo è uscito autonomamente dalla sede stradale, terminando la sua corsa contro un albero.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a liberare il conducente, un uomo di 80 anni, unico occupante del veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere.
L’uomo è stato estratto, immobilizzato sulla barella spinale e affidato al personale sanitario presente sul posto per le cure del caso.
L’anziano è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto dall’ambulanza della Misericordia di Scansano.