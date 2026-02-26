Home GrossetoLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma martedì 3 marzo

Grosseto. Martedì 3 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Firenze.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza della Chiesa, piazza Risorgimento, piazza del Ciclamino, via della Conciliazione, via Donato Bramante, via Firenze, via Francesco Baracca, via Generale Luigi Cadorna, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Giusti, via Granducato di Toscana, via Grossetana, via IV Novembre, viale Giuseppe Giusti, via Melchiorre Gioia, via Piave, via Pietro Maroncelli, via Silvio Pellico, via Vincenzo Bellini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

