L’ambulatorio della frazione riapre le porte: riprende il servizio del medico di base, ecco gli orari

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’autorizzazione della Asl Toscana Sud Est è arrivata e la dott.ssa Bardini ha iniziato il servizio medico nell’ambulatorio di Buriano, così come annunciato.

La dottoressa aveva dato la propria disponibilità a garantire l’assistenza sanitaria il secondo ed il quarto martedì del mese dalle 9 alle 11, con la stessa cadenza già effettuata dal medico che l’aveva preceduta.

Martedì 24 febbraio è stato il suo primo giorno di servizio nella frazione di Buriano.

«L’impegno e l’attenzione di questa amministrazione verso le frazioni del nostro territorio continua con costanza e in modo concreto – afferma il sindaco Elena Nappi –. Grazie alla disponibilità della dott.ssa Bardini abbiamo potuto riattivare il servizio di ambulatorio su Buriano e adesso nessuna frazione del territorio comunale è scoperta dal servizio medico di base. Inoltre, da anni abbiamo attivo un servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci proprio nelle frazioni di Buriano, Vetulonia, e da adesso anche a Tirli. Si tratta di un’iniziativa importante, pensata per rispondere alle esigenze di una popolazione composta principalmente da anziani, spesso soli, ai quali garantiamo un supporto fondamentale perché il nostro obiettivo è sempre quello di assicurare servizi essenziali, tutelare la salute e porre attenzione alle fasce più fragili della popolazione, in tutte le zone del territorio».

Si ricorda che il servizio sanitario di base è garantito in tutte le frazioni secondo il seguente calendario:

Vetulonia, primo e terzo martedì del mese, dalle 9.30 alle 11.30 (dott.ssa Bertaccini);

Buriano, secondo e quarto martedì del mese, dalle 9.00 alle 11.00 (dott.ssa Bardini);

Tirli, due giovedì al mese, dalle 10.00 alle 11.30 (dott.ssa Bertaccini);

Punta Ala, giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (dott.ssa Bardini) e martedì dalle 12.00 alle 14.00 (dott.ssa Pacheco Dos Santos).

Inoltre, tutte le dottoresse sono a disposizione a Castiglione della Pescaia in qualsiasi momento.

«Come amministrazione – conclude la prima cittadina – siamo molto grati ai medici di base del nostro comune per la disponibilità mostrata nella risoluzione di problematiche e nella sensibilità dimostrata nei confronti delle frazioni e tutto ciò è segno evidente della fattiva e positiva collaborazione tra enti di cui siamo molto soddisfatti».