Tornano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: Alessandro Benedettelli protagonista

L'esibizione è in programma sabato 28 febbraio

Grosseto. Sabato 28 febbraio l’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale “Giannetti” diretto del maestro Antonio Di Cristofano, ospita un nuovo appuntamento della stagione dei concerti dei docenti dell’Istituto musicale promossa dalla Fondazione Grosseto Cultura.

Protagonista della serata sarà Alessandro Benedettelli, impegnato alla chitarra classica, elettrica e con l’utilizzo del nastro magnetico, in un programma che attraversa linguaggi e scritture differenti tra Novecento storico e contemporaneità.

I concerti sono riservati ai soci della Fondazione Grosseto Cultura. In occasione dell’appuntamento sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 5 euro.

Il concerto

Il concerto si apre con la Gnossienne n. 1 di Erik Satie, proposta nella trascrizione dello stesso Benedettelli, e prosegue con brani originali del chitarrista: Été suspendu, Preludio in mi, Preludio in re e Waiting 2012 (suite), pagine che esplorano la dimensione timbrica dello strumento e il dialogo tra suono acustico ed elemento registrato. In programma anche Electric Counterpoint di Steve Reich, composizione caratteristica del minimalismo americano, nella quale la chitarra si confronta con un tessuto sonoro stratificato su nastro, costruendo un intreccio ritmico e armonico.

