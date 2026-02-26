Approvato il Piano delle attività di bonifica: previsti 2mila interventi su fiumi, torrenti e canali

Grosseto. La Regione Toscana, con delibera di Giunta, ha approvato il Piano delle attività di bonifica (Pab) del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, lo strumento operativo che consente di programmare e realizzare le manutenzioni ordinarie sull’intero reticolo di gestione.

Si tratta di un passaggio fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica e la corretta funzionalità di fiumi, torrenti, canali e fossi nelle province di Grosseto e Siena, dove sono previsti circa 2.000 interventi di manutenzione ordinaria. Le attività interesseranno complessivamente quasi 2.000 chilometri di corsi d’acqua, con operazioni di sfalcio, rimozione della vegetazione, ripristino delle sezioni idrauliche e controllo delle opere presenti lungo il reticolo.

Oltre agli interventi di manutenzione, il piano comprende anche la costante attività di vigilanza sul reticolo idraulico, il monitoraggio delle 18 stazioni idrovore e la gestione dell’impianto irriguo. Un insieme di azioni che garantiscono non solo la prevenzione del rischio idraulico, ma anche il supporto al comparto agricolo del territorio.

L’iter di approvazione del Pab è stato articolato, come previsto dalla legge per garantire un percorso d’ascolto al territorio. In una prima fase sono state richieste le segnalazioni di eventuali criticità ai 56 Comuni del comprensorio, invitati a condividere eventuali problematiche emerse, così da integrare la costante attività di vigilanza del Consorzio; particolarmente importanti anche i confronti con Arpat.

Successivamente strategie e finalità sono state affrontate in un incontro con il Genio Civile, che ha definito la condotta e la linea operativa delle attività da svolgere. Il documento è quindi tornato al Consorzio: prima l’esame in Commissione lavori pubblici, poi il passaggio in assemblea, che ha dato il via libera agli interventi. Infine, il piano è stato inviato al Genio Civile, che lo ha trasmesso alla Regione per il via libera definitivo.

«L’approvazione del piano – commenta il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni – rappresenta un passaggio essenziale per la nostra attività. Ringrazio gli uffici e i tecnici che hanno lavorato con grande impegno alla predisposizione del documento e anche i sindaci, con i quali ho cercato da subito di avere un rapporto diretto per intercettare le necessità dei territori comunali di comprensorio particolarmente vasto come il nostro”.

“Adesso – aggiunge Vanni -, anche grazie al miglioramento delle condizioni meteo, potremo lavorare in maniera più intensa su tutto il territorio, dando concretezza agli interventi programmati”.