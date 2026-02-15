Lavori di manutenzione ai binari della ferrovia: modifiche alla circolazione dei Regionali

Grosseto. Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia dal 2 marzo al 30 aprile per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Firenze e Pisa.

La circolazione ferroviaria sulle linee Firenze-Pisa/Siena/Grosseto sarà interessata da modifiche agli orari, con anticipi in partenza o posticipi in arrivo e in alcuni casi limitazioni di percorrenza. I servizi diretti tra Empoli e Firenze Castello saranno cancellati.

I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento.

Trenitalia invita i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800.892021 o rivolgendosi al personale di stazione.

A questo link è consultabile la campagna Scegli di viaggiare informato