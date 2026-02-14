“Lu Santo Jullare Francesco”: l’opera di Dario Fo e Franca Rame in scena al Teatro amiatino

Castel del Piano (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dal Comune di Arcidosso e dal Comune di Castel del Piano, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 18 febbraio alle 21.00 al Teatro amiatino di Castel del Piano con Ugo Dighero protagonista di “Lu Santo Jullare Francesco”, di Dario Fo e Franca Rame, con adattamento e regia di Giorgio Gallione.

Lo spettacolo

Un’opera tra le più amate del repertorio di Dario Fo, dedicata alla figura di San Francesco raccontata attraverso la forza evocativa del grammelot e di una lingua teatrale che mescola dialetti, suoni e invenzioni espressive. Un testo capace di restituire tutta l’umanità e la modernità del messaggio francescano, tra poesia, ironia e profonda intensità civile.

Ugo Dighero, attore di grande versatilità e presenza scenica, dà corpo e voce a un racconto coinvolgente, sospeso tra affabulazione e giullarata, in un continuo dialogo con il pubblico.

Lo spettacolo è una co-produzione Teatro Nazionale di Genova / CMC Nidodiragno, con la collaborazione del Teatro della Juta.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle 21.00.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca comunale di Arcidosso

Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Associazione “Nè Arte Nè Parte”

Tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.

Il Teatro amiatino si trova in Piazza Arcipretura, a Castel del Piano.