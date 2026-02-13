“Genitori in azione”: al via gli incontri con logopedisti, fisioterapisti e terapisti del linguaggio

Grosseto. A partire dal mese di febbraio inizierà al consultorio di Grosseto, in via Don Minzoni 9, “Genitori in azione”, una serie di incontri multidisciplinari volti a potenziare l’offerta dei servizi territoriali e a promuovere la genitorialità.

Gli incontri

Il primo appuntamento si terrà giovedì 19 febbraio alle 11 ed ha come argomento la logopedia, quindi la parola e il linguaggio nei bambini. Agli incontri si accede tramite prenotazione, telefonando il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero 0564.485736.

Gli specialisti coinvolti, fisioterapisti, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva e logopedisti, si alterneranno nel percorso fornendo ognuno il proprio contributo per specifico ambito di competenza e affrontando tematiche diverse che si snodano lungo le tappe principali dello sviluppo fisiologico ed evolutivo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 24 mesi.

Saranno forniti alla coppia genitoriale consigli pratici su posture, attività motorie ed attrezzature idonee per contenere il neonato (0-3 mesi) a cui faranno seguito, nella fascia 6-24 mesi, indicazioni volte a favorire l’acquisizione delle tappe neuromotorie; saranno poi fornite indicazioni su attività da proporre in fascia 0-6 mesi e 6-12 mesi per sostenere lo sviluppo delle abilità di gioco ed interazione sociale, proponendo anche un laboratorio pratico per i genitori. Infine, nella fascia di età che va dai 6 ai 24 mesi, saranno fornire indicazioni per sostenere lo sviluppo delle abilità orali e comunicativo-linguistico del bambino.

Queste attività si aggiungono agli altri servizi offerti dal consultorio, come il massaggio infantile, lo spazio mamma, gruppi psicoeducativi volti a sostenere i genitori (circolo della sicurezza) ormai da anni, pensati per supportare le neomamme e le famiglie.

Gli incontri sono promossi dal consultorio familiare di Grosseto, con l’Uop Riabilitazione funzionale salute mentale infanzia adolescenza del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.