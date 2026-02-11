Riforma sanzioni tributarie e pratica approvazione: incontro al Polo universitario

Grosseto. Venerdì 13 febbraio alle 15, nell’aula magna 2 della Fondazione Polo universitario grossetano, si terrà la prima giornata del ciclo di conferenze “Le giornate del diritto e delle professioni”, organizzate da Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli avvocati di Grosseto, Banca Tema, Consiglio notarile di Grosseto, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Grosseto, Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Grosseto.

Il primo appuntamento del 2026 avrà come tema “La riforma delle sanzioni tributarie alla prova della sua pratica approvazione”; ne discutono, coordinati dal professor Filippo Dami dell’Università di Siena, l’avvocato Alessandro Bertolini, dell’Ordine degli avvocati di Grosseto, l’avvocato Riccardo Lottini, dell’Università di Siena, il dottor Gino Manfriani, dell’Odcec di Firenze, il dottor Vittorio Montagna, dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto, ed il Colonnello t ST (titolato alla Scuola tributaria) Pietro Sorbello, della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena.

La direzione scientifica è a cura dei professori Filippo Dami e Maura Mordini, dell’Università di Siena, e del Colonnello t Spef (titolato alla Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia) Diego Patriarca.

Assistendo al seminario gli iscritti agli albi professionali patrocinanti potranno conseguire crediti formativi; la partecipazione è libera e gratuita.